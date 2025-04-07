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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın tek golü; 14. dakikada Ben Ouanes'ten geldi. Beşiktaş'ın golünü ise 90. dakikada Gedson Fernandes (P) attı. Siyah-beyazlılar Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 44. dakikada 10 kişi kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48'e, Kasımpaşa ise 39'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:05
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        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Kasımpaşa, 14. dakikada Ben Ouanes'in golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, oyuna sonradan giren Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 44. dakikada 10 kişi kaldı.

        İkinci yarıda ise Beşiktaş, 88. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Gedson Fernandes 90. dakikada skora dengeyi getirdi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48'e, Kasımpaşa ise 39'a yükseltti.

        Beşiktaş gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'a misafir olacak.

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        ÖNCE SAKATLIK SONRA KIRMIZI!

        Mücadelenin 17. dakikasında Emirhan Topçu sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

        17. dakikada oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, yaptığı faul sonrası 44. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        IMMOBILE YENİDEN İLK 11'DE

        Siyah-beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

        Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi.

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        CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

        Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu.

        Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.

        22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

        53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Espinoza'nın pasıyla Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun pasıyla penaltı noktası yakınında meşin yuvarlağı önünde bulan Aytaç Kara'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

        68. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in penaltı noktasının üzerine çevirdiği topa Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

        79. dakikada Kasımpaşa atağında rakip yarı sahanın ortasından Cafu'nun sert şutunda, top az farkla auta gitti.

        82. dakikada ceza sahası sol çaprazından Brekalo'nun ortasında Fall'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

        86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

        88. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Salih Uçan, Brekalo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

        90. dakikada penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu: 1-1

        90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken topu ceza sahası sol çaprazından önünde bulan Cafu'nun sert şutunda, savunmada Svensson altıpas içinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        Müsabaka 1-1 berabere bitti.

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