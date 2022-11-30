12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.