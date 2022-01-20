İstanbul Kartal'da yaşanan son dakika gelişmesi, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Gelen bilgilere göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli bir kişinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Başından vurulan hemşire Ömür Erez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Peki, hayatını kaybeden Ömür Erez kimdir, nasıl ve neden öldü?

ÖMÜR EREZ KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Üzücü gelişmenin ardından Ömür Erez kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.