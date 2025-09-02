Habertürk
        Kars'ta bir belde kuduz karantinasına alındı | Son dakika haberleri

        Kars'ta tilkiyle boğuşan köpek ölünce olunca belde kuduz karantinasına alındı

        Kars'ın Digor ilçesinde tilkiyle boğuştuktan sonra telef olan köpekte kuduz virüsüne rastlanması üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 02.09.2025 - 19:06
        Kars'ta bir belde kuduz karantinasına alındı
        Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

        Bir süre sonra köpeğin öldüğünü fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi. Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.

        #kars haberleri
        #digor
        #kuduz
        #karantina
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa