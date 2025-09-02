Kars'ta bir belde kuduz karantinasına alındı | Son dakika haberleri

Kars'ta bir belde kuduz karantinasına alındı | Son dakika haberleri

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği, bu sırada çevrede bulunan tilkiyle boğuştu.

Bir süre sonra köpeğin öldüğünü fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

REKLAM advertisement1

Ekiplerce köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit edildi. Karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine, "Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı. Ayrıca ekipler, besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.