Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
Karaman'da 67 yaşındaki Davut Özer'den haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi. Özer'in bahçede cansız bedenine ulaşıldı
Alınan bilgiye göre, Davut Özer’den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi.
Özer’in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özer’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.