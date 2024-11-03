Kara yolu balık haline döndü

Bartın-Karabük kara yolunda M.K. idaresindeki TIR'ın seyir halindeyken kasasının kapağı açıldı.

Budakdüzü mevkisinde açılan kapak ile birlikte kasalar içerisinde bulunan palamutlar yola dökülmeye başladı.

Son anda kapağın açıldığını fark eden sürücü, TIR'ı güvenli bir yere park etti. Sürücü araçtan indiğinde ise gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Tonlarca balığın kara yoluna saçıldığını gören sürücü kolluk kuvvetlerini arayarak yardım istedi.

Yola dökülen palamutlar ve buz kalıpları nedeniyle çift şeritli kara yolunun bir şeridi tamamen ulaşıma kapanırken, ulaşım ikinci şeritten kontrollü bir şekilde veriliyor.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik tedbirleri alınırken, yoldaki balıklar ise TIR sürücüsü ve yardıma çağırdığı kişiler ile bölgeden geçen araçlardaki vatandaşlar tarafından toplandı.

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda balıkların toplanması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor. Balıkları toplama çalışmalarının sürdüğü kara yolunda ulaşım yaklaşık 1,5 saattir kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, TIR'da yaklaşık 3 milyon TL değerinde palamut bulunduğu ve yarısına yakınının ise yola döküldüğü öğrenildi.