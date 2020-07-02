Kapı kilidi göbeği nasıl değiştirilir?

Ev taşıyanların yapacağı ilk iş kapı kilidi göbeğini değiştirmek olacaktır. Kapı kilidi göbeğini değiştirmek aslında çok kolay bir iştir. Öncelikle kapı bareli aşmanız ve bu barelin kapıya uygun olması gerekmektedir. Şimdi sizlere bu konuyu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Lütfen yazımızı okumaya devam ediniz.
Normal anahtarlı kapı kilidi göbeği değiştirme
Öncelikle normal anahtarlı kapı kilidi göbeğini değiştirmek için kapıyı açın ve daha sonra kapı kilidi göbeğinin olduğu yerdeki vidayı sökün. Bu yeri dökünce kapı göbeği çıkacaktır. Daha sonra ise yeni bareli takıp vidasını sıkmanız gerekecektir. Buruda dikkat edilmesi gerekeneler vardır. Kapı kilidi göbeğini değiştirirken anahtarın yan doğru çevrili olması gerekmektedir. Bu işlemi yaparken dikkatli bir şekilde ve yavaş yapılmalıdır. Bu şekilde yapılır ise daha kolay olacaktır.
Fiam tipi kapı kilidi göbeği değiştirme
Fiam tipi kapı kilidi göbeğini değiştirmek basit bir işlemdir. Öncelikle değiştirteceğiniz kilidi çıkartın. Sonra anahtarda delik bulunur. Bu deliğinde yanındaki vidaları çıkarın. Vidaları söktükten sonra kilidi çevirin. Kilitte bulunan aynanın arka ve ön kısmındaki vidaları da çıkartın. Daha sonra yukarı doğru çekin. Yukarı doğru çekerken dikkatli çekin ve kilidi oynatmamaya özen gösterin. Eski kapı kilidi göbeğini çıkarın ve yerine yeni kapı kilidi göbeğini geçirin. Daha sonra çıkan aynayı tekrar üstüne koyun. Vidaları da yerine oturdun ve daha sonra vidaları sıkın. Dikkatli bir şekilde yaparsanız kısa süre içerisinde sonuca ulaşırsınız.
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