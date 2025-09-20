Habertürk
        Kanada, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in ülkeye girişini yasakladı | Dış Haberler

        Kanada, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in ülkeye girişini yasakladı

        Kanada hükümeti, Filistin'e desteğiyle öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap'in "siyasi şiddet ve terörizmi desteklediği" gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:33
        Kanada'dan Filistin'e destek veren İrlandalı gruba yasak
        İngiltere'de haziran sonunda düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne aldığı sırada Filistin'e destek mesajları vermesiyle gündeme gelen İrlandalı rap grubu Kneecap, Fransa'nın ardından bu sefer de Kanada'nın hedefi oldu.

        Kanada Parlamentosu Suçla Mücadele yetkilisi Vince Gasparro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kneecap'in "siyasi şiddet ve terörizmi desteklediği" gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

        ​​​​​​​Kneecap'in Kanada'nın değerlerine ve yasalarına aykırı eylemlerde bulunduğunu savunan Gasparro, "Siyasi tartışma ve ifade özgürlüğü demokrasimiz için hayati önem taşıyor ancak terörist gruplara açıkça destek vermek ifade özgürlüğü değildir." ifadesini kullandı.

        Grup, tazminatı Gazze'deki ampute çocuklara bağışlayacak

        Kneecap'in ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gasparro'nun suçlamalarının "asılsız ve kötü niyetli" olduğu belirtildi.

        İddialara ilişkin yasal süreç başlatılacağı bildirilen açıklamada, "İsrail'in soykırımına karşı tepkimizi bastırma amacı güden bu asılsız suçlamalara karşı kendimizi sonuna kadar savunacağız." görüşü paylaşıldı.

        Açıklamada, Gasparro'ya karşı açtıkları davayı kazanacaklarına olan inançlarını dile getiren grup, bu dava sonucunda kazandıkları tüm parayı Gazze'deki binlerce ampute çocuğa bağışlayacakları bilgisini verdi.

        Kneecap'in, gelecek ay Kanada'nın Toronto ve Vancouver kentlerinde sahne alması bekleniyordu.

        "Glastonbury Festivali"nde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları

        "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.

        Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

        Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı.

        İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da konserinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etmişti.

        Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Cloud'da ağustos ayında yapılacak rock müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin'e desteğiyle öne çıkan Kneecap'in festival programında yer alması nedeniyle geri alınmıştı.

        Burada sahne alan grubun solisti Liam O'Hannah, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" diye konuşmuştu.

        Yazı Boyutu
