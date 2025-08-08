Habertürk
        Kanada'dan İsrail'e tepki | Dış Haberler

        Kanada'dan İsrail'e tepki

        Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planının yanlış bir adım olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:48
        Kanada'dan İsrail'e tepki
        Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının yanlış yönde bir adım olduğunu ve sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacağını bildirdi.

        Carney, Ontario eyaletinde bir askeri tesiste basın toplantısı düzenlendi.

        Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yinelediklerini belirten Carney, İsrail'in Gazze kentini işgal kararıyla ilgili, "Biz de birçok ülkeyle birlikte, bu adımın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem, sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacak. Aksine esirlerin hayatını daha da fazla riske atacaktır." ifadelerini kullandı.

        Carney, Hamas'ın Gazze'de gelecekte bir rolü olamayacağını da belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

        FRANSA'DAN KINAMA

        Fransa, İsrail hükümetinin "Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini öngören planını" şiddetle kınadığını bildirdi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa, İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamen işgalini öngören planını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

        Barrot, Gazze'ye böylesi bir operasyonun, halihazırda "felaket" niteliğindeki durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

        Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak kontrol altına almak için Gazze kentine askeri operasyonlarını genişletme planını" en sert şekilde kınadığı belirtildi.

        Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi işgal ve (Gazzelileri) zorla yerinden etme planlarına "şiddetle" karşı çıktığı vurgulanan açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukukun "ciddi" ihlali olduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada İsrail'in bu planının "Hamas'ın elindeki esirler dahil İsrail'in güvenliğine hiçbir şekilde katkı sağlamayacağının" altı çizildi.

        Ayrıca açıklamada, iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.

        İşgal kararı

        İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

