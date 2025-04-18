Kanada'da skandal olay: Diktatörler listesine Atatürk'ü de koydular

Gazeteci İrep Çakır'a ait "Turkish Voice of Canada" Youtube kanalında yer alan video habere göre Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu bir ödevde seçilecek diktatörlerin listesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 'Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı.

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Kanada'nın Elbarta eyaletinde, Edmonton kentinde bir liseye giden 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini "diktatörler listesinde" gördükten sonra, inanamayarak ebeveynleri Nazan ve Raamazan Güvenç'e gösterdi.

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Okul müdürüne mail attıklarını belirten aile, Atatürk’ün kim olduğunu, özelliklerini ve neden bu listede olmaması gerektiğini anlattıklarını; ancak müdürün Atatürk hakkında hiçbir bilgisi görüklerini söyledi.

Daha sonra konuyla ilgili bilgi alan Gazeteci İrep Çakır'ın soruları üzerine Alberta eyaleti Eğitim Bakanı Demetrios Niceolaides de benzeri bir tavır takındı.

Eğitim Bakanlığı basın sözcüsü, şu açıklamayı yaptı: “Atatürk, Alberta müfredatında bir diktatör olarak anılmamaktadır. Alberta Eğitim Bakanlığı müfredatı geliştirmekten, yerel okul yönetimleri ise bu müfredatın öğretilmesinden sorumludur. Okul yönetimleri, öğrencilerin müfredatı öğrenmeleri için en uygun sosyal bilgiler materyallerini seçme konusunda özgürlük, esneklik ve sorumluluğa sahiptir. Öğretmenler, hangi kitapların, filmlerin ve diğer sınıf materyallerinin kullanılacağına dair profesyonel kanaatlerini kullanarak karar verirler. Velilerin belirli endişeleri olduğunda, çocuklarının öğretmenleri ve okul müdürleriyle görüşme yapmaları teşvik edilmektedir.” Skandal sonrası Eğitim Bakanı'nın sorumluluğu müdüre ve öğretmene yükleyerek geri çekilmesi, bunun yanında Atatürk'e 'diktatör' denmesini 'profesyonel kanaat' olarak tasvir etmesi, skandalın boyutunu arttırdı. Bu esnada, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği, rezilliğe karşı sessiz kalmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, açıklama yaptı. “Atatürk’ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Maalesef bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Burada özellikle öğrencimizin ailesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Kanada’daki Türk toplumunun üyelerinin bu tür hadiseler karşısında tepki koymaları, bunların tekrarının önlenmesi ve Kanada’da gerekli bilinç ve farkındalığın oluşturulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Biz de hem bu vahim hatanın düzeltilmesi hem de tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız."