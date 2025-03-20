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        Haberler Dünya Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor | Dış Haberler

        Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için AB ile görüşüyor

        Kanada'nın ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltmak amacıyla savaş uçakları da dahil askeri ekipman tedariki için Avrupa Birliği (AB) ile görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:46
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        Kanada, savunma harcamalarında AB'ye yöneliyor
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        Kanada hükümetinden üst düzey yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada Başbakan Mark Carney'in, Savunma Bakanı Bill Blair'i Amerika'nın F-35 savaş uçaklarının alımını gözden geçirmek ve savunma ekipmanları ithalatında başka seçenekleri değerlendirmekle görevlendirdiğini belirtti.

        Yetkili, ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığını azaltma amacı doğrultusunda Kanada'nın planının AB ülkelerinden savunma ekipmanları alımının yanı sıra savaş uçağı yapımını da içerdiğini kaydetti.

        Dışişleri Bakanı Melanie Joly de CBC News'e yaptığı açıklamada, savunma ekipmanı tedariki konusunda ortak çalışmalar yürütmek üzere AB ülkeleri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu ortaklığın bir parçası olabileceğimizden emin olmak için bir ay önce Avrupa'ya gittim. İyi haberlere doğru gidiyoruz." dedi.

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        Joly, "Savunma sanayisinin burada, yurt içinde inşa edilmesi gerekiyor. Kendi savunma sanayimiz üzerinde çalışmamız ve dünya çapında farklı ortaklar bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Başbakan Carney, daha önceki açıklamalarında ülke içinde üretim yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak Kanada'nın savunma tedarikini çeşitlendirmeyi ve AB ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını söylemişti.

        Öte yandan, İsveçli Saab firması tarafından uçak satın alma teklifinde Saab Gripen savaş uçaklarının montaj ve bakımının Kanada'da yapılması önerilmişti.

        Kanada Savunma Bakanı Blair, 15 Mart'taki açıklamasında ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka seçeneklere yönelebileceğini belirtmişti.

        İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçakları, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland orduları tarafından kullanılıyor.

        Savunma ekipmanları tedarikinde çeşitlilik arayışına gidilen Kanada'da Başbakan Carney, 18 Mart'taki açıklamasında, Avustralya'dan 4,2 milyar dolarlık radar sistemi alımı yapılacağını duyurmuştu.

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