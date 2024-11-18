Paralar Adem'den, şarkısı Remzi'den
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde 'Adem'in dönüşümü konuşulacak
SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak 5'inci bölümünde Adem’in dönüşümü konuşulacak. Bölümün renkli anlarına ise Ramiz’in hit rap parçası 'Para' eşlik edecek.
Sahnenin yüksek temposuna ve gerilimine çok uyan parça, dizinin takipçilerinin dikkatini çekerek sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Aksiyon dolu bir atmosferin hüküm sürdüğü bölüm şimdiden merak uyandırdı.
Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile 'Kalpazan' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.