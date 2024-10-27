Kahramanmaraş'taki orman yangını 3'üncü gününde
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda 25 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Küçüksır Mahallesi Çokran mevkisindeki sarp ve kayalık ormanlık arazide etkili olan yangının kontrol alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştiriyor.