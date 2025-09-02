Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında O.T. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.