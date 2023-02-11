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Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? 7.7 ve 7.6'lık deprem ne zaman, saat kaçta meydana geldi ve derinliği kaç?

Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? 7.7 ve 7.6'lık depremin detayları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremi 10 ilde büyük hasara neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Kahramanmaraş depreminin detaylarını açıkladı. İşte, Kahramanmaraş depremi tarihi, dakikası, saniyesi ve yarattığı etki hakkında merak edilenler...

Giriş: 11.02.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü ve yarattığı etki ne? Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan depremin ardından can kaybı sayısı 20 bini geçti. 10 ili vuran depremin kaç saniye sürdüğü ve yarattığı etki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte, Kahramanmaraş depremi saniyesi ve derinliği hakkında merak edilen detaylar...

  • AFAD DEPREMİN BOYUTUNU AÇIKLADI!

    AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş' Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin analiz çalışması yaptıklarını açıkladı.

  • DEPREM NE KADAR, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?: İLK DEPREM 65 SANİYE SÜRDÜ

    DHA'da yer alan habere göre Tatar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye.

  • "BÖLGE 2 DAKİKA SARSINTI YAŞADI"

    Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

  • DEPREMİN YARATTIĞI ETKİ "İKİ DEPREMİN ENERJİSİ 500 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER"

    İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.

  • "GÜNDE 32 BİN 500 BİNADA TESPİT YAPILIYOR

    Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

  • "VOLKANİK PATLAMA YA DA GAZ SIKIŞI YOK"

    Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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