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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadınların taksideki kavgası E-5'te sürdü - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kadınların taksideki kavgası E-5'te sürdü!

        İstanbul'da, bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar, yaşadıkları tartışmanın ardından aracı E-5 karayolunda Avcılar mevkiinde durdurarak saç saça baş başa kavga etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:24
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        Kadınların taksideki kavgası E-5'te sürdü!
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        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı.

        ARACI DURDURUP KAVGA ETTİLER

        İHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saç saça baş başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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