Kadavra köpekleri Caner'i arıyor

Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın abisinin o gün ne renk tişört giydiğine dair çelişkili ifadesini gündeme getirdi. “Neden turkuaz dedin? Oysa üzerindeki bordo. İş arkadaşları Çetin ve Selçuk da bordo giydiğini doğruluyor” sözleriyle Cihan’ı sıkıştırdı. Bunun üzerine Cihan, konuşmayan iş arkadaşları Çetin, Selçuk ve mühendis Ahmet’e canlı yayından seslendi.

AYNUR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Komşu ve ev sahibi Aynur Hanım ise ifade için çağrılmasının ardından büyük bir panik yaşadı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibini kapısında görünce kendini eve kilitledi ve kimseyle konuşmayı istemedi.