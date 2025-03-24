Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 10 Mart'ta yapılmıştı. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?