Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Juventus Ferencvaros maçı saat 23:00'de başlayacak...

JUVENTUS FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçına sahne olacak Juventus Ferencvaros maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - Chiesa, Arthur, Rabiot, Aaron Ramsey - Àlvaro Morata, Cristiano.

Ferencvaros : Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguen