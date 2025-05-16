Justin Bieber'ın sözcüsünden Diddy'nin seks ticareti davası açıklaması: Justin kurbanlardan biri değil

Seks ticareti, şantaj ve fuhuş suçlamalarıyla yargılanan rapçi ve müzik prodüktörü Sean 'Diddy' Combs'un şantaj kurbanlarından birinin şarkıcı Justin Bieber olduğu öne sürülmüştü. Diddy'nin, Kanadalı şarkıcıyı, çocuk yaştayken istismar ettiği ve ettirdiği yönünde iddialar bomba etkisi yaratmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan Diddy, 2024 yılından bu yana seks ticareti, fuhuş, şantaj ve fuhuş ağı kurma suçlarından tutuklu. Yargılanmaya devam eden Diddy, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

REKLAM advertisement1

Diddy, Bieber'ın kariyerine en başından beri dahil oldu ve şarkıcı, henüz 15 yaşındayken birlikte çok zaman geçirdiler. Yeniden ortaya çıkan bazı röportaj alıntıları, Bieber'ın çocukluğunda bir mağdur olduğu yönünde iddialara yol açtı.

REKLAM

Bieber'ın temsilcisi mağduriyet iddiası hakkında açıklama yaparken, "Justin, Sean Combs'un kurbanları arasında olmasa da, ondan gerçekten zarar gören kişiler var. Odak noktasını bu gerçeklikten uzaklaştırmak, bu kurbanları hak ettikleri adaletten uzaklaştırıyor" dedi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Diddy'nin Bieber ile birlikte görüldüğü videoların 'performans' olduğunu ve aslında hiçbir zaman bir ilişkileri olmadığını söyledi. Kaynaklara göre Bieber, aslında Diddy'nin oğulları Quincy ve Justin Combs ile arkadaştı.

Justin Bieber'ın Diddy'nin kurbanlarından biri olduğu iddiası, rap şarkıcısının yapımcısı olduğu bazı ünlülerle ahlak dışı görüntülerin kayıtlarının olduğu yönünde söylentiler sonucu ortaya çıkmıştı. Bunların en ses getireni, Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu şeklindeydi. Hatta Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları vardı. REKLAM Justin Bieber kariyerine başladığında Diddy'yi kariyerini yönlendiren biri olarak göstermişti. Hatta 2009'da 15 yaşındayken, plak yöneticisi Diddy'ye işbirliği için çağrıda bulunmuştı. O zamanlar bir işbirliği gerçekleşmemiş olsa da sonradan Justin Bieber, akıl hocası Usher aracılığıyla Diddy' ile bağlantı kurmuştu. Çünkü Diddy de Usher'in akıl hocasıydı. Diddy'nin tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar, Bieber ile ilgili korkunç iddiaları gündeme taşımıştı. Justin Bieber'ın eski bir videosu yeniden gündeme gelmişti. Diddy, videoda Justin Bieber ile 48 saat geçirdiğini ve "hayatlarının en güzel anlarını yaşadıklarını" söylüyordu. Diddy, "Nerede takıldığımızı ve ne yaptığımızı gerçekten açıklayamayız. Ancak bu kesinlikle 15 yaşındaki bir çocuğun hayali” diye ekliyordu.

"Onun vesayeti bana verildi" diyen Diddy, “Biliyorsunuz, Usher ile sözleşme imzaladı ve ilk albümünü yaptığında Usher'ın yasal vesayeti bendeydi. Usher’ın ilk albümünü ben yaptım" diyordu. REKLAM "MOR ŞAPKALI ÇOCUK" Diddy'nin hayatını kaybeden eşi Kim Porter'ın günlüğünde de Justin Bieber'ı işaret ettiği iddia edilmişti. Günlükte yazanlar şöyle: Daddy'nin (Diddy) çocuklara olan zaafını sektördeki herkes biliyordu. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk ise onu bu kadar zenginleştiren son kişiydi. Londra ve California'da yaşayan gizli milyarderler için düzenlediği partilerde mor şapkalı çocuğu günlerce servis etti. Çocuğun tek isteği şarkı söylemekti. Ailesinin ise para kazanmak. Bu sebeple başta ailesi olmak üzere herkes yaşanan sürece şahitti. Ailesi ve Daddy para kazanmayı seçmişlerdi. Ben ise bu sırrı psikoloğuma bile anlatamadım. Kim Porter'ın notlarında "mor şapkalı çocuk" olarak bahsettiği kişinin Justin Bieber olduğu öne sürülmüştü. Suçlu bulunması halinde Diddy, 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.