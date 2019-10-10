10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Onur ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçta görev alarak iki gole imza attı.
KATKISI HER SEZON ARTIYOR
İtalya’nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenilen performansı yansıtamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal’ın ayrılmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen Sosa, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise görev aldığı maçlarda 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Yıldız futbolcu, takım kaptanı olarak toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu.
8 NUMARAYI TRABZON'DA GİYMEYE BAŞLADI
Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli oyuncunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı.
Sosa ise ilk kez Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymeye başladı. Arjantinli futbolcu, Milan'da 23 numaralı formayı giyerken, Beşiktaş'ta 5, Atletico Madrid 24, Metalist Kharkiv'de 11, Napoli'de 77, Bayern Münih'de 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti.
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