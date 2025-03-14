Jose Mourinho: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, "Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.