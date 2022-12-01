Jorge Jesus'tan Ronaldo sözleri!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rayo Vallecano'yu mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jesus yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz. Aramızda çok iyi bir bağ var." dedi.

''RONALDO'NUN DÜNYADAKİ HER OYUNCUYA ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'' Vatandaşı Cristiano Ronaldo’nun bulunduğu durumu değerlendiren Jesus, “Ronaldo’nun durumunu iyi biliyorum. Ronaldo ve Messi son dünya kupalarını oynuyorlar. Hala iki oyuncu da dünyanın en iyi iki oyuncusu. Ronaldo ve Messi seviyesinde başka oyuncu yok. Ronaldo’nun dünyadaki her oyuncuya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Başarıya ve kupalar kazanmaya aç şekilde oynuyor. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor” dedi.