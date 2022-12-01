Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Jorge Jesus'tan Ronaldo sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rayo Vallecano'yu mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı

Giriş: 01.12.2022 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus'tan Ronaldo sözleri!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rayo Vallecano'yu mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Jesus yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz. Aramızda çok iyi bir bağ var." dedi.

''RONALDO'NUN DÜNYADAKİ HER OYUNCUYA ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Vatandaşı Cristiano Ronaldo’nun bulunduğu durumu değerlendiren Jesus, “Ronaldo’nun durumunu iyi biliyorum. Ronaldo ve Messi son dünya kupalarını oynuyorlar. Hala iki oyuncu da dünyanın en iyi iki oyuncusu. Ronaldo ve Messi seviyesinde başka oyuncu yok. Ronaldo’nun dünyadaki her oyuncuya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Başarıya ve kupalar kazanmaya aç şekilde oynuyor. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TOKİ İstanbul kura çekimi yapıldı
TOKİ İstanbul kura çekimi yapıldı
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu
Sözleşmeli kadroya Bakanlıktan açıklama!
Sözleşmeli kadroya Bakanlıktan açıklama!
TOKİ kura tarihlerinde yeni takvim: İstanbul, Ankara...
TOKİ kura tarihlerinde yeni takvim: İstanbul, Ankara...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.