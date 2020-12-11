Kampanyada erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddete uğrayabileceğini belirterek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.

İmza kampanyasının sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.