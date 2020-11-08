JLO mutluluğunu böyle paylaştı

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Yaklaşık 4 gün süren Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden oldu. Trump ile kıyasıya bir yarışa giren Biden, ABD'nin 46. başkanı seçildi.

Seçimde Joe Biden'ı destekleyen şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Biden'ın başkan olmasından sonra mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Bir konserinde dans ettiği anları yayınlayan Lopez, gönderisine, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notunu düştü.

Jennifer Lopez'in gönderisi 13 milyondan fazla izlendi.

Lopez, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'Mevlana' paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınlamıştı.

51 yaşındaki Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.