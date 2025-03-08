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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den uzay yolculuğu yorumu: Hepimiz hikâye anlatıcısıyız - magazin haberleri

        Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den uzay yolculuğu yorumu: Hepimiz hikâye anlatıcısıyız

        Aralarında pop şarkıcısı Katy Perry'nin de olduğu bir grup kadınla uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanan Lauren Sanchez, uzay için neden bu grubun seçildiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:17
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        Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanınan eski gazeteci Lauren Sanchez, uzay seyahatine hazırlanıyor.

        Sanchez, pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile Blue Origin roketiyle uzayın sınırına giden ilk kadınlardan biri olacak.

        Uzay seyahati arkadaşlarıyla görüntülü konuşma gerçekleştiren Lauren Sanchez, bu ilk buluşmanın görüntülerini paylaştı. Sanchez, yolculuk hakkında konuşurken, bu grubun seçilmesinin sebebinin, hepsinin hikaye anlatıcıları olması, deneyimlerini insanlarla paylaşabilecekleri ve gelecek nesil öncülere ilham verebilecekleri için olduğunu söyledi.

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        'Mürettebat' olarak adlandırdığı kadınlarla görüntülü konuşmasından bir bölüm aktardığında, gazeteci Gayle King, uçuş konusunda biraz gergin olduğunu itiraf etti.

        Lauren Sanchez, yolcuların hepsinin Dünya'ya karşı derin bir sevgiyle geri döneceklerini söylerken, bunu gelecek nesillere ilham vermek için kullanacaklarını umduğunu belirtti.

        Görüşme sona erdiğinde Sanchez, masaya vurarak tüm bu kadınlarla birlikte uzaya gitmekten çok heyecan duyduğunu söyledi.

        "UÇMAM GEREKİYORDU"

        Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna katılacak olan ünlü şarkıcı Katy Perry de geçen hafta yolculuk hakkında, "Heyecanlıyım ve içimde kelebekler uçuşuyor" yorumunu yapmıştı.

        Mayıs ayında dünya turnesine çıkmaya hazırlanan ünlü şarkıcı; "Bu, turnemin teması. Gitmeyi çok istiyorum. Annem, bana 'Kuş Tüyü' der. Bana bunu hayatım boyunca dedi ve bu yolculuğun bir parçası olmamı söylediklerinde araştırdım. Youtube'dan kapsüle baktım ve gördüm ki bir tüy amblemi vardı. 'Başka hangi işarete ihtiyacım var ki?' diye düşündüm. Annem, bana 'Kuş Tüyü' diyor. Uçmam gerekiyordu" şeklinde konuşmuştu.

        Katy Perry ayrıca; "Uzayı gördükten sonra kazanacağım perspektif ve anlatabileceğim hikâyeler için çok heyecanlıyım" diye eklemişti.

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        #Lauren Sanchez
        #Jeff Bezos
        #uzay seyahati

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