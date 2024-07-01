İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası: Yaralılar var
İzmir Konak'taki Üçyol Metro İstasyonu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
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Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
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Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
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Metro istasyonunda kazanın meydana geldiği çıkış kapatıldı.