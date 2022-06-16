Sinema kampı başlıyor

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Eğitimler, 19 - 23 Temmuz 2022 arasında, İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleşecek. Başvurular arasından seçilen projeler ücretsiz olarak kampa katılmaya hak kazanacaklar. Konaklama masrafları İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı tarafından karşılanacak.

İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı, İzelman’ın katkılarıyla İzmir Sinema Ofisi ve Solis Cinema Sessions tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sektöre henüz yeni adım atan sinemacılar, tretman aşamasındaki ilk uzun metraj film projelerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar, 1 Haziran’da duyurulan açık çağrıyla başvuran projeler arasından sinema alanında uzman bir seçici kurul tarafından belirlenecek. Başvurular İzmir Sinema Ofisi web sitesinden yapılmaktadır.

Katılımcılar; yönetmenlik, senaryo, bütçeleme, yapım, dağıtım gibi konularda sektörde uzman kişilerle çalışarak film projelerini uluslararası film marketlerine ve potansiyel ortak yapımcılara sunmaya hazır hâle getirecekler. Eğitimler, yapımcı Müge Özen ve yönetmen / senarist Ali Vatansever’in yürütücülüğünde yönetmen Çağıl Bocut, yapımcı/dağıtımcı Ersan Çongar, oyuncu Nezaket Erden, yapımcı Armağan Lale, yönetmen/senarist Tunç Şahin, festival direktörü Azize Tan ve yapımcı/senarist Emine Yıldırım’ın yer aldığı uzman bir eğitim kadrosu tarafından verilecek. Eğitmenlerin yanı sıra, yapımcı Zeynep Atakan ve yönetmen Pelin Esmer de, Ustalık Sınıfı konuşmalarıyla katılımcılarla deneyimlerini birebir paylaşmak ve alanlarıyla ilgili konuşmalar yapmak için kampa katılacak.

Katılımcılar, projelerini her yönüyle geliştirecekleri bu kampın sonunda başta yurt içi ve yurt dışı fonlar olmak üzere film marketler başvurmaya hazır olacak. Türkiye Sinema sektörünün başarılı isimleri verecekleri eğitimler, film gösterimleri, söyleşi gibi etkinliklerle hem kamp katılımcıları hem de İzmirli sinemaseverlerle buluşacak.

Kampa, İzmir’de yaşayan veya geliştirdiği projeyi İzmir’de çekmeyi planlayan sinemacılar başvurabilecek. Seçilen projelerin yapımcı, yönetmen, senaristleri yurt dışındaki başarılı eğitim programlarından yola çıkarak hazırlanan özel ve yoğun bir eğitimden geçerek hem projelerini sektöre sunmaya hazır hale getirecekler hem de film profesyonelleriyle tanışma fırsatı bulacaklar. Filmler hayata geçtiğinde ise 'İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı' logosunu taşıyor olacaklar.

Eğitimler ve konaklama, doğayla iç içe ve modern tasarımıyla dikkat çeken K2 Urla Nefes Alanı’nda gerçekleşecek.