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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İzmir grevinde taraflar ne diyor? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sendika bayram öncesi uzlaşmadan umutlu

        İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iki şirkette 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlayan grev beşinci gününde. Belediye en düşük giydirilmiş net ücret teklifinin 62.261 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. DİSK Genel İş Sendikası Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, söz konusu tutarların gerçeği yansıtmadığını, ölüm yardımının bile hesaba dahil edildiğini belirtirken aralarında yüzde 14 oranında fark kaldığını söyledi. Memiş Sarı, görüşmek için işveren tarafından cevap beklediklerini, bayram öncesi uzlaşma sağlanacağına inancının yüksek olduğunu ifade etti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 02.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:44
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        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
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        İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev beşinci gününde. İşyerlerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON’da imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki ücretleri talep ederek, grevin adını “Eşit işe eşit ücret grevi” olarak adlandırdı.

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        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının mart ayında seçime beş gün kala yapılan sorumsuzluk nedeniyle ortaya çıkan haksızlığı kendilerinin de gidermek istediklerini ama bunu belediye olanakları içinde makul sürede yapabileceklerini belirtti.

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        Büyükşehir Belediyesine göre işveren tarafı 52.261 TL olan mevcut en düşük giydirilmiş net ücreti 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 62.261 TL, 1 Temmuz 2025 tarihinde de yüzde 17 artışla 70.629 TL olmasını teklif etti. Mevcut 58.14 TL olan en yüksek aylık giydirilmiş net ücretin de 1 Ocak’tan itibaren 80.291 TL, 1 Temmuz’da ise 91.027 TL olmasını teklif etti. Buna karşılık sendika en düşük giydirilmiş net ücretin 74.741 TL olmasını istedi.

        Belediyeye göre, işverenin verdiği teklifte en düşük ücretin ortalama aylık maliyeti 114.186 TL, en yüksek ücretin ortalama aylık maliyeti de 124.201 TL olacak. Sendikanın istediği en düşük ücretin ortalama maliyeti 139.342 TL, en yüksek ortalama aylık maliyeti ise 150.896 TL’yi buluyor.

        SENDİKAYA GÖRE TUTARLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

        DİSK Genel İş Sendikası Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı beş büyük şirket bulunduğunu, DİSK’e bağlı iki şirketteki işçilerin diğer üç şirketteki işçilerin aldığı maaşı almak istediklerini söyledi. Bu şirketlerdeki işçilerin hepsinin aynı kazmayı aynı aracı kullandığını, aynı işi yaptığını ama ücretlerinin eşit olmadığını belirten Sarı, Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı ücret tutarlarının işçinin eline geçen net ücreti ifade etmediğini savundu. Sarı, şöyle konuştu:

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        “Şu an itibarıyla işçilerin eline geçen tutar 36 – 42 bin lira arasında. Bu orana belediye yüzde 29,16 veriyor. İşçilerin istediği tutar ile belediyenin teklifi arasında 14 puan fark var. Belediyenin açıkladığı tutar yıl içinde yapılan tüm sosyal yardımları kapsıyor. Ölen işçinin ailesine yapılan ölüm yardımı bile onun içinde. Aile yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı dahil. Herkes evli, çocuk sahibi değil. Herkesin üniversiteye giden çocuğu bulunmuyor. Bunların hepsi herkese ödeniyormuş gibi bir hesaplama yapılmış.”

        “BAYRAMDAN ÖNCE UZLAŞMADAN UMUTLUYUZ”

        Memiş Sarı, bugün tekrar görüşmek için işveren tarafından cevap beklediklerini, masada ilerleme sağlanacağına inandıklarını söyledi. Memiş Sarı, “Bugün grevin beşinci günü. Sebepsiz yere sürdürme derdimiz yok. Bayram öncesinde uzlaşı sağlanacağına inancım yüksek. Görüşme için haber bekliyoruz” dedi.

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        #İzmir Büyükşehir
        #grev
        #DİSK
        #Genel İş
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