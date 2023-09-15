Gizli Rakamlar

2016'da vizyona giren Gizli Rakamlar, uzay yarışı sırasında NASA'da matematikçi olarak çalışan üç Siyah kadını konu alıyor. Öne çıkan kadınlar arasında Katherine Johnson, Mary Jackson ve Dorothy Vaughan yer alıyor. Her birinin kendi uzmanlık alanları var; onların, insanların uzay uçuşları üzerinde gerçek etkiler yaratmak için sektörde mevcut sistemik ırkçılıkla mücadele ettiklerini ve çalıştıklarını görüyoruz.

Son yılların en tanınmış biyografik filmlerinden biri olan Gizli Figürler (genel anlamda aynı isimli bir kitaba dayanmaktadır), haklı olarak, tarihte gerçekten kaybolmuş Siyah kadınları öne çıkarmak gibi neredeyse meta bir amaca hizmet etti. Hampton, VA'daki NASA Langley Araştırma Merkezi'ndeki ortam ve hikayeler çoğunlukla doğru olarak kabul ediliyor ve hikayeye hizmet etmek için bazı değişiklikler yapılıyor.

Bu film her yaştan izleyici için harika bir film ve hatta küçük çocuklar bile temponun ve tanıdık karakterlerin ilgisini çekebilir. Tüm izleyicilere şiddetle tavsiye edilir.