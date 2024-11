İYİ Partili Çömez'den sarsıcı iddia

İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turan Çömez basın açıklaması yaptı. Turhan Çömez "Bu dava Türkiye’de olduğundan çok daha fazla yurtdışında izleniyor ve modern dünya böyle bir vahşetin böyle bir alçaklığın böyle bir soygunun nasıl olduğunu veya olabileceğini anlamaya çalışıyor. Adım adım takip ediyorum. Onun için diyorum ki hep beraber bu ülkeyi seven herkes, çocukları seven ülkesini bayrağını milletini toprağını seven ve hukuka bağlı olan herkes bu davayı takip etsin ve bu davada hukukun tesis edilmesi için mücadele etsin." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ SOYMAK İÇİN ÇOCUKLARI KATLETMİŞLER" İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, Yenidoğan Çetesi davası ile ilgili sarsıcı iddialarda bulundu: "Çürütmüşler, çürütmüşler, elimde belgesi var. Resimlerini paylaşıyorlar kendi aralarında. Utanmadan sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var." Müdahil olayım diyorum daha ne söyleyeyim Türkiye'ye? Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş, getirmiş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınızda günlerce aç bırakılmış. Birçok ismin hala olmadığını görüyoruz. Opara bebeğin nasıl öldüğüyle ilgili ne yazıyor biliyor musunuz? 'Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır'. Apar topar bir araya geliyorlar 'aman Opara bebeği kaçıralım'. Grubun birinci hastanesine götürüyorlar. Hemşire uyumaya başlıyor Opara bebeğe bakmakla yükümlü olarak. Opara bebek çırpınırken boğazındaki tüp çekiliyor. Cihazlar eski, bebek maalesef boğularak ölüyor, bütün detayları var. Ben bunları daha nasıl haykırayım!"