Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Uçak ve 6 ilçe başkanı istifa etti | Son dakika haberleri

        İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Uçak ve 6 ilçe başkanı istifa etti

        İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, 6 ilçe başkanıyla birlikte partilerinden istifa ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 00:13 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Uçak ve 6 ilçe başkanı istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini büyük gurur ve heyecanla yürüttüğünü dile getirdi.

        Siyaseti kişisel çıkar, kariyer hesabı ve menfaat hırsı üzerine değil, millet sevdası üzerine inşa ettiklerini belirten Uçak, "Sonuçları ne olursa olsun bu hesapları yapanların karşısında dimdik durduk ve duracağız. Bizim davamız Türkiye davasıdır, sevdamız Sakarya sevdasıdır." ifadesini kullandı.

        Uçak, gelinen noktada İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."

        Ahmet Uçak, Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara'nın da istifa ettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Habertürk Anasayfa