Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ardından tutuklu bulunanlardan bir bir itiraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa Cezaevi’nde tutuklu olan Oktar’ın çok yakınında bulunan Çağla Teker de itirafçı oldu. Örgüt ele başı Oktar'ın 'kedicik' olarak nitelendirdiği kadınlardan biri olan Çağla Teker, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini beyan ederek 1 hafta boyunca savcılığa ifade verdi



OKTAR’IN SON 5 YILINI ANLATTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre yaklaşık 120 sayfa ifade veren Çağla Teker, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesinde yer aldığını söyledi. 5 yıla yakın bir zamandır Oktar grubunda bulunduğunu ifade eden Teker, örgüte dahil olduğu süreci ve daha sonra ‘bacılar grubu’na nasıl geçtiğini tüm detayları ile savcılığa anlattı.

TEKER'İ OKTAR EVLENDİRMİŞ

Örgütte ceza biçimlerini "dayak, zorla televizyonlarda dans, dışarıya çıkmama, iletişim araçlarından yoksun bırakılması" şeklinde sıralayıp bir çok ayrıntıları savcılığa anlatan Çağla Teker, evliliğinde de bahsetti. Örgüte katıldıktan biri iki yıl sonra, Oktar tarafından örgüt üyelerinden Emre Teker’le evlendirildiğini ancak evlilik hayatı yaşamadığını söyledi.

İTİRAFÇI SAYISI 32’'YE YÜKSELDİ

İfadelerin ardından savcılık itirafçı Çağla Teker için tahliye kararını verdi. Çağla Teker dün işlemlerin ardından Bursa Cezaevi’nde çıktı. Örgütte itirafçı sayısı 32’ye yükselirken 3 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.