Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 12. haftada konuk olduğu İstanbulspor'u da 5-2 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 18 (pen.), 50 ve 88. dakikada Batshuayi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci ve 86. dakikada Valencia kaydetti. Ev sahibi İstanbulspor'un golleri ise 47 ve 67'de Jetmir Topalli'den geldi. Ligde 7 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 6 galibiyet alan Kanarya, puanını 26'ya çıkararak en yakın rakibi Adana Demirspor'la arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen 3'e çıkardı. Yeni hocası Fatih Tekke ile ilk maçından mağlubiyetle ayrılan 18. sıradaki İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada sarı-lacivertli ekip, ceza sahası önünde paslaşmalarla gelişen atakta penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top Ali Yaşar'ın eline çarptı ve hakem penaltı karar verdi. 18. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-1 24. dakikada Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde paslaşmalarla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan vuruşunda, top kale çizgindeki defans oyuncularından döndü. Dönen topu önünde bulan Zajc'ın, boş kaleye göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 36. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu baskıyla kazanan Arao'nun topuk pasını değerlendirip içe kat eden Emre Mor, topu ceza sahası önü sol çaprazda İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Bu oyuncunun soluna alıp çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-2.

48. dakikada Attila Szalai’nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli’nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır’ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2 49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3 67. dakikada Muammer Sarıkaya’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin sol taraftan ilerleyip kaleci Altay Bayındır’ı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3 86. dakikada kaleci Miguel Crespo’nun pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi topu aldı. Batshuayi bekletmeden sol tarafa pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4 88. dakikada Lincoln'ün ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Enner Valencia’nın içeriye verdiği pasta Michy Batshuayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-5.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ekrem Kan xx, Erdinç Sezertam xx

İstanbulspor: David Jensen x, Oğuzhan Berber x, Mehmet Yeşil x (Patrick Ebert dk. 60 x), Mehremic x, Ali Yaşar x, Okan Erdoğan x, Melih Kabasakal x, Muammer Sarıkaya xx (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Jetmir Topalli xxx, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz x

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai x, Ezgjan Alioski xx (Lincoln dk. 66 xx), Willian Arao xx, Miha Zajc xx (Miguel Crespo dk. 75 xx), İrfan Can Kahveci xxx (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Emre Mor xxx (Bright Osayi-Samuel dk. 66 x), Joao Pedro xx (Enner Valencia dk. 66 xx), Michy Batshuayi xxx

Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen., 49 ve 88), İrfan Can Kahveci (dk. 36), Enner Valencia (dk. 86) (Fenerbahçe), Jetmir Topalli (dk. 4, dk. 67 ) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Patrick Ebert (İstanbulspor)