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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Gül: Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur

        İstanbul Valisi Gül: Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur

        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 04:27 Güncelleme: 24.03.2025 - 04:27
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        "Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyondur"
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        Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Gül, şunları kaydetti:

        "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
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