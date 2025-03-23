İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçimi için tarihi duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bir araya gelecek. Bu gelişmenin ardından, "İBB Başkan Vekili ne zaman seçilecek? İBB seçim tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte merak edilenler...