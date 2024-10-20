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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un simit, kestane ve mısır arabalarına yeni tasarım | Son dakika haberleri

        İstanbul'un simit, kestane ve mısır arabalarına yeni tasarım

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeniden tasarlanan seyyar simit, kestane ve mısır araçlarının ilk örneklerini, 25 Ekim'den itibaren Beşiktaş Meydanı'nda İstanbulluların beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:40
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        Simit, kestane ve mısır arabalarına yeni tasarım
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        İstanbul'un çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satışı yapılan araçların daha yenilikçi ve estetik görünüme kavuşması amacıyla İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda, özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak farklı tasarımlar geliştirildi. Kemerli, neşeli modern ve totem modellerinin her birinin simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları olmak üzere toplamda 9 farklı konsept hazırlandı.

        Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği açısından güneş paneli kullanıldı. Kullanılan malzeme sayesinde kullanıcılara kolay temizleme imkanı da sağlayacak ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı.

        Üretilen 9 yeni tasarım, 25 Ekim'den itibaren Beşiktaş Meydanı'nda İstanbulluların beğenisine sunulacak. Yeni seyyar satış ünitelerinin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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        #istanbul
        #simit arabası
        #kestane arabası
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