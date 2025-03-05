Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mart 2025 Çarşamba: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mart Çarşamba: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 01:54 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Mart 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Ev içi şiddette en çok çağrı hangi ilden?
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        "G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız"
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Habertürk Anasayfa