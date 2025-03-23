İstanbul Valiliği, 23 Mart Pazar saat 16.00 itibarıyla bazı yolların güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatılacağını açıkladı. 26 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek bu kısıtlamalar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu. İşte kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...