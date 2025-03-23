İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı! 24-26 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul Valiliği, kentte alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'dan itibaren başlayan yol kapanmaları, 26 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek. Peki, 23-26 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif yol güzergahları nereler? İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi...
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İstanbul Valiliği, 23 Mart Pazar saat 16.00 itibarıyla bazı yolların güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatılacağını açıkladı. 26 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek bu kısıtlamalar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu. İşte kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...
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VALİLİK DUYURDU
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
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KAPANACAK YOLLAR
"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."
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ALTERNATİF YOLLAR
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.