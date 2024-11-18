İstanbul'da okul servisinde kadın cinayeti: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı
Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. İstanbul Pendik'te servis şoförü B.K, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö'yü silahla başından vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan B.K, hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'deki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
İHA'nın haberine göre servis şoförü B.K, okul servisinde sevgilisi G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran B.K, sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.
KADIN OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.