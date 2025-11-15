İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 16 Kasım 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 16 Kasım Pazar günü İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 16 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 16 Kasım elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre Pazar günü İstanbul genelinde 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 16 Kasım Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte kesinti yaşanacak 8 ilçe
Arnavutköy
Bağcılar
Bayrampaşa
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Zeytinburnu
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER
