Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli yazar Grossman, Gazze'deki soykırımı kabul etti | Dış Haberler

        İsrailli yazar Grossman, Gazze'deki soykırımı kabul etti

        Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili uzun süre "soykırım" ifadesini kullanmayan İsrailli ünlü yazar David Grossman, "gördüklerimden sonra sessiz kalamazdım" diyerek pozisyonunu değiştirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 03:34 Güncelleme: 04.08.2025 - 03:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli yazar Grossman, Gazze'deki soykırımı kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Grossman'ın, İtalyan gazetesi "la Repubblica"ya verdiği röportajı yayımladı.

        Grossman, röportajda, "Yıllarca soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındım ama Gazze'de gördüklerim ve duyduklarımdan sonra sessiz kalamazdım. Ben, İsrail'i soykırım işleyen bir devlet olarak tanımlamaktan her şekilde kaçınmaya çalışan biriyim. Ama şimdi derin bir acı ve kırık bir kalple, bunun Gazze Şeridi'nde gözlerimin önünde gerçekleştiğini söylüyorum" ifadesini kullandı.

        David Grossman, "Gazze'deki ölü sayısı karşısında hissettiği 'mide bulantısının' "bazı rakamların Hamas tarafından yayımlandığını bilmesine rağmen hafiflemediğini" dile getirdi.

        İsrailli yazar, "İsrail ve açlık kelimelerinin artık birlikte zikredilir olmasının", İsrail tarihi ve uzun zamandır benimsedikleri ahlaki değerler göz önüne alındığında yıkıcı olduğunu kaydetti.

        İki devletli çözüme olan inancını sürdürdüğünü ifade eden Grossman, İsrailli bakanların Gazze'yi yeniden işgal edip orada yerleşim yerleri inşa etme çağrılarını eleştirdi ve bu adımın "yıkıcı" olacağını belirtti.

        "Biz 2005'de Gazze'den lütuf olsun diye değil orada halkımızı koruyamadığımız için çıktık" diyen Grossman, "İsrail'in lanetinin 1967'de Filistin topraklarının işgaliyle başladığını" savundu.

        *Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #David Grossman
        #gazze
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Habertürk Anasayfa