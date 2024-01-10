İsrail ordusuna katılan Idan Amedi ağır yaralandı
Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail güçlerine katılan Idan Amedi, ağır yaralandı. Apar topar ameliyata alınan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor
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İsrailli şarkıcı ve 'Fauda' dizisinin aktörü Idan Amedi, Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail ordusuna katılmıştı.
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35 yaşındaki Amedi, Muharebe Mühendislik Birliği'nde IDF yedek askeri olarak görev yaparken şarapnel parçasıyla ağır yaralandı.
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Ameliyata alınan Idan Amedi'nin, operasyondan çıktığı, bilincinin yerine geldiği, tepki verebildiği ve sağlık durumunun ise orta düzeyde olduğu aktarıldı. Oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
Fotoğraflar: Instagram
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