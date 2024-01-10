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        Haberler Dünyadan İsrail ordusuna katılan Idan Amedi ağır yaralandı - Magazin haberleri

        İsrail ordusuna katılan Idan Amedi ağır yaralandı

        Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail güçlerine katılan Idan Amedi, ağır yaralandı. Apar topar ameliyata alınan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:07
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          İsrailli şarkıcı ve 'Fauda' dizisinin aktörü Idan Amedi, Hamas'a karşı savaşmak üzere İsrail ordusuna katılmıştı.

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          35 yaşındaki Amedi, Muharebe Mühendislik Birliği'nde IDF yedek askeri olarak görev yaparken şarapnel parçasıyla ağır yaralandı.

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          Ameliyata alınan Idan Amedi'nin, operasyondan çıktığı, bilincinin yerine geldiği, tepki verebildiği ve sağlık durumunun ise orta düzeyde olduğu aktarıldı. Oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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