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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

        İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde iki füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. İsrail'in, Lübnan'a son 48 saatte 300, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 13 bin 522 hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:40 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:19
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        Beyrut'un merkezine saldırı: 5 ölü, 24 yaralı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un merkezinde başbakanlık sarayı yakınında bir noktayı bombaladığı belirtildi.

        Herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısının, şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı bölgesinde 2 füze ve bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırısında şu ana kadar 5 kişi öldü 24 kişi yaralandı.

        Saldırının görgü tanığı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan yerel saatiyle 19.00 civarında düzenlendiğini belirterek, "İlk hava saldırısını saniyeler sonra duyduk, deprem gibiydi. Sonrasında ikinci füzeyi duyduk ve büyük bir patlama sesi geldi." dedi.

        Aynı sokakta 2 binanın hedef alındığını belirten Muhammed, İsrail saldırısında bir arkadaşının öldüğünü söyledi.

        Beyrut'un merkezinde 2 ayrı nokta dün İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

        İsrail ordusunun dün Beyrut’un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda 10 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı.

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        İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in öldüğü açıklanmıştı.

        Lübnan resmi ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

        Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.

        Lübnan'a son 48 saatte 300 hava saldırısı düzenlendi

        İsrail'in, Lübnan'a son 48 saatte 300, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 13 bin 522 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

        İsrail ordusunun son 48 saatte Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 300 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güneyde yoğunlaştığı ifade edildi.

        Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırılarının sayısının ise 13 bin 522'ye çıktığı belirtildi.

        İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1173 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 981 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 187 bin 992 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

        İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 23 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 610 bin 883 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

        Bunlardan 385 bin 555'inin Suriyeli ve 225 bin 328'inin de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin öldüğü, 14 bin 929 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

        Lübnan'daki tarım sektörünün yüzde 70'inin İsrail saldırılarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği, binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        İsrail'in uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullanması nedeniyle 65 bin zeytin ağacının yok olduğu aktarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
        #Beyrut
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