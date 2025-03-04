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        Haberler Dünya İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü: 'Üst düzey komutan' iddiası | Dış Haberler

        İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü: 'Üst düzey komutan' iddiası

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafı, Hizbullah'ın askeri kanadından 'üst düzey' bir komutana saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:04
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        İsrail'den Hizbullah'a saldırı: 'Üst düzey komutan' iddiası
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur ilçesine bağlı Rişknaniye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

        Rişknaniye beldesine İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında park halindeki bir aracın SİHA ile hedef alındığı aktarılırken, olayda yaralanan Lübnanlıların sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

        İsrail Ordu Radyosu ise Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a bağlı Rıdvan gücünden üst düzey bir isme yönelik suikast" yapıldığını duyurdu.

        Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybederken, 270'ten fazla kişi de yaralandı.

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