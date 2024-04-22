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        Haberler Dünya İsrail Askeri İstihbarat Şefi, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa etti

        İsrail Askeri İstihbarat Şefi, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa etti

        İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:08
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        İsrail ordusunda 7 Ekim istifası
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Haliva, istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sundu.

        Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunda yerine geçecek ismin belirlenmesi gerektiği için Haliva'nın istifasının ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.

        Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

        İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.

        İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.

        Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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