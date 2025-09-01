Habertürk
        Mısır'dan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Mısır'dan İsrail açıklaması

        Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek "Filistin davasını açlığa mahkûm ederek tasfiye etmek için yürütülen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 20:56 Güncelleme: 01.09.2025 - 22:34
        Mısır'dan İsrail açıklaması
        Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 23 aydır sürdürdüğü saldırıları "Filistin davasını açlığa mahkûm ederek tasfiye etmek için yürütülen bir savaş" olarak nitelendirdi.

        Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Medbuli, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Plus Zirvesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına bir konuşma yaptı.

        Medbuli, konuşmasında, Filistin halkının "öldürme, sindirme, açlığa mahkûm etme ve haklarının apaçık ihlali" şeklinde İsrail'in her tür saldırılarına hedef olduğunu vurguladı.

        Gazze'deki sivil can kaybının 60 bini aştığını, yaralı sayısının da 119 bine ulaştığını belirten Medbuli, "Bu artık siyasi hedeflere ulaşmak ya da esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için verilen bir savaş değil, Filistin davasını açlığa mahkûm ederek tasfiye etmek için yürütülen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

        Mısır Başbakanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesini ve Filistin halkını topraklarından çıkarmak için Gazze'yi yaşanmaz hale getirme girişimlerini en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

        "4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölge ve dünya için adil ve kapsamlı çözüme giden tek yol olduğunu" belirten Medbuli, Mısır'ın Katar ve ABD ile birlikte ateşkese ulaşmak için yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

        Medbuli, İsrail'in Arap-İslam planı doğrultusunda savaşı sona erdirmeyi, Gazze'nin yeniden inşasını ve iki devletli çözümü garanti altına alacak siyasi süreci kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

        Yaklaşık iki hafta önce Mısır ve Katar’ın, Hamas tarafından kabul edilen 60 günlük ateşkes önerisi sunduğunu anımsatan Medbuli, İsrail’in bu öneriye hala bir yanıt vermediğini aktardı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman ve ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi, 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.

