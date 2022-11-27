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STAT: Al Bayt

HAKEM: Danny Makkelie

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Torres, Olmo, Asensio ALMANYA: Neuer, Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı tarihi skorla 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı. Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya, 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.