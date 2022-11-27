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Haberler Dünya Kupası 2022

İspanya - Almanya maçı CANLI YAYIN

İspanya - Almanya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Almanya E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kosta Rika ile karşılan İspanya maçtan 7-0 galip ayrılmıştı. Almanya ise Japonya karşısında şok bir mağlubiyet almıştı

Giriş: 27.11.2022 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya - Almanya maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

STAT: Al Bayt
HAKEM: Danny Makkelie
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

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İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Torres, Olmo, Asensio

ALMANYA: Neuer, Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabakayı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı tarihi skorla 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya, 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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