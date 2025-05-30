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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini Amerikan konsorsiyumu satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini Amerikan konsorsiyumu satın aldı

        İş insanı Andrew Cavenagh ve 49ers Enterprises şirketi liderliğindeki bir Amerikan konsorsiyumu, İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini satın aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:19
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        Rangers'ın yüzde 51'ini ABD'liler aldı
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        Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, daha önce sağlık sektöründe yöneticilik yapan yeni başkan Cavenagh'ın yönetimi, kulübe 20 milyon sterlinlik bir yatırım taahhüdü verdi.

        Aynı zamanda İngiliz kulübü Leeds United'ın da başkanı olan, 49ers Enterprises Başkanı Paraag Marathe, Cavenagh'ın yardımcılığını üstlenecek.

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