Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Ağustos Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ve Bakırköy ilçelerinde 13 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 AĞUSTOS 2020



İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.08.2020 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.